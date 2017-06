'Defensie weet al jaren dat schietbaan van dodelijk incident in Ossendrecht onveilig is'

OSSENDRECHT - Defensie wist al jarenlang dat de oefenbaan in Ossendrecht onveilig was. Special forces van het Korps Commandotroepen werden zo meerdere jaren onder onverantwoorde omstandigheden de schietbaan opgestuurd waar vorig jaar een 35-jarige commando om het leven kwam bij een oefening. Dat staat in een conceptrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, meldt RTL.

Dunne wandjes van vinyldoek van het schiethuis zijn kogeldoorlatend, er zijn geen duidelijke regels, instructeurs worden niet opgeleid en er is een tekort aan goed lesmateriaal. In het rapport wordt duidelijk gemaakt dat de schietbaan niet voldoet. Sinds 2014 weten de special forces, de legertop en het ministerie dat de schietbaan onveilig is, er werd echter niet ingegrepen.



Volgens het onderzoek, dat de onderzoeksredactie van RTL nieuws in handen heeft, is de legertop meerdere keren gewaarschuwd. 'De focus lag op het door laten gaan van trainingen en het leveren van productie'.



Slecht lesmateriaal

Het rapport van de Onderzoeksraad komt naar aanleiding van het dodelijk ongeval van een 35-jarige sergeant van het Korps Commandotroepen. Hij kwam in maart 2016 om het leven bij een oefening op de schietbaan. Hij was één van de drie instructeurs van de training en werd geraakt door een kogel van een andere commando.



De Onderzoeksraad trekt de conclusie dat het lesmateriaal slecht is, zo is niet duidelijk wat de doelen zijn, hoe de oefeningen er uit moeten zien en wat de risico's zijn.



Volgens het onderzoek komt Defensie haar zorgplicht niet na. Bij trainingen waar met scherp wordt geschoten, zoals bij commando's het geval is, moet Defensie er voor zorgen dat de veiligheid en gezondheid van hun personeel hoge prioriteit heeft.



Reactie Defensie

Defensie wacht het definitieve rapport af. "We kunnen nog niet inhoudenlijk reageren op het conceptrapport, omdat de inhoud daarvan vertrouwelijk is en de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn belangrijke werk ongemoeid moet kunnen afmaken."