Meisje (16) botst tegen man, wordt uitgescholden en krijgt klappen

HELMOND - Een 16-jarig meisje is donderdag uitgescholden en geslagen door een man op de Trompstraat in Helmond. Het slachtoffer was per ongeluk tegen de man gebotst die met zijn fiets over straat reed.

De man werd zo boos dat hij haar uitschold en sloeg. Het meisje heeft aangifte gedaan. De politie is op zoek naar de man.

Signalement

Van de man is een signalement bekend. Hij heeft een blanke huidskleur en is ongeveer 1,70 meter lang. De man had een dun postuur en is vermoedelijk ouder dan 40 jaar. Hij heeft kort, donker haar en sprak met zware stem.

De verdachte droeg een zwart trainingspak van het merk Le Coq Sportif. Hij reed op een grijs met blauwe elektrische herenfiets.