Oud-voetbaltrainer Helmond Sport Jan Notermans overleden

HELMOND - Oud-voetbaltrainer Jan Notermans is donderdagavond overleden. Hij leed al geruime tijd aan dementie. Notermans werd 84 jaar.

De geboren Limburger was trainer bij Helmond Sport 1979 tot 1983. De club werd onder zijn leiding in 1982 landskampioen. Vanaf 1983 was hij trainer van Willem 2 in Tilburg. Daarmee degradeerde hij naar de eerste divisie.



Voordat hij trainer was, voetbalde hij zelf bij verschillende clubs. Hij kwam vijfentwintig keer uit voor het Nederlands elftal. Hij scoorde twee keer.