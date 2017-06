Dode scooterrijder gevonden in Cuijk, politie doet onderzoek

CUIJK - Een voorbijganger heeft vrijdagavond op de Ewinkel in Cuijk een overleden scooterrijder gevonden. Het slachtoffer lag op het fietspad.

De politie doet onderzoek. Volgens een woordvoerder is nog veel onduidelijk.



Het fietspad is afgesloten. De brandweer heeft de plek waar het slachtoffer is gevonden, afgeschermd met witte doeken.