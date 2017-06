Guus Meeuwis vermaakt ook vrijdagavond vele fans met zijn Groots met een zachte G-concert

Het begint vol te stromen in het stadion. (Foto Twitter @kikkerije)

EINDHOVEN - Bezoekers van Groots met een zachte G kunnen ook vrijdagavond weer genieten van het concert. Het concert begon om kwart voor acht met de mysteryguest. Rond de klok van acht uur kwam Guus op.

Het stadion loopt langzaam vol met fans van de Brabantse zanger. Voor sommigen van hen is het zelfs het tweede concert op een rij.Donderdagavond was het eerste Grootsconcert van het jaar. De mysteryguests bleven tot aan het concert geheim. Zelfs Guus Meeuwis wist van niks . Uiteindelijk waren het de zangers Douwe Bob, Gers Pardoel en Racoon die Meeuwis hielpen om het concert tot grote hoogte te brengen.Na het concert op vrijdagavond is het nog niet klaar voor de zanger. Ook op zaterdag, zondag en maandag zijn er nog concerten.