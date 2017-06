Automobilist zonder rijbewijs negeert rood kruis en veroorzaakt aanrijding

EINDHOVEN - Een automobilist zonder rijbewijs negeerde vrijdagavond een rood kruis op de snelweg A2 van Den Bosch naar Eindhoven en knalde tegen een auto van Rijkswaterstaat aan.

Het ongeluk gebeurde bij knooppunt Hintham. De weg was eerder die avond afgezet omdat er ongeluk was gebeurd.



De auto van de weginspecteur is zwaar beschadigd, de inspecteur raakte niet gewond. Of de man zelf gewond raakte is onbekend. De politie nam de bestuurder mee naar het bureau.