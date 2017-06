Nee, je ziet het goed: er staat een dino op deze rotonde in Boxtel

BOXTEL - In de avond te diep in het glaasje gekeken en bedenken dat je het laatste drankje had moeten laten staan. Of in de vroege ochtend het gevoel hebben dat je nog in dromenland bent. Het zijn logische gedachten als je in Boxtel een enorme dinosaurus ziet staan op rotonde La Salle. Maar knipperen met je ogen of in je arm knijpen heeft geen zin, de dino staat er echt.

Op de rotonde in Boxtel staat een Styracosaurus. Het dier leefde 75 miljoen jaar geleden in het gebied van het huidige Canada, maar nu staart het je aan als je op de rotonde aan de Brederodeweg, Schijndelseweg en Vic. van Alphenlaan rijdt.



Het Oertijdmuseum heeft de Styracosaurus geplaatst op de rotonde in Boxtel, ter promotie van de app Dino Hunter Boxtel. Zaterdag 10 juni wordt de app gelanceerd.



Bezoekers naar centrum Boxtel

Afgelopen week verschenen er in etalages van winkeliers in boxtel al kleine dinosaurussen. Het is de bedoeling dat de nieuwe app zorgt dat de bezoekers die jaarlijks naar het Oertijdmuseum gaan ook het centrum van Boxtel bezoeken.