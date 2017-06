Twee gewonden bij uitslaande woningbrand in Den Bosch

DEN BOSCH - Bij een uitslaande woningbrand in de Balbaostraat in Den Bosch zijn vrijdagmiddag twee mensen gewond geraakt. Het huis is onbewoonbaar verklaard.

De brand brak rond kwart over vijf uit op de tweede verdieping. Het vuur greep snel om zich heen. Op dat moment waren drie mensen in de woning aanwezig.



Rookschade

Twee van hen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De derde persoon bleef ongedeerd.

De naastgelegen huizen zijn ontruimd. Buiten rookschade lijken deze woningen niet beschadigd te zijn. Het is onbekend hoe de brand is ontstaan.