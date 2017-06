'Verdachte dood Savannah stond op dag van haar vermissing nog voor de rechter'

DEN BOSCH - De 16-jarige jongen die vastzit omdat hij mogelijk betrokken is bij de dood van Savannah, stond op de dag van haar vermissing terecht bij de kantonrechter in Den Bosch. Dat meldt het Brabants Dagblad.

De krant schrijft dat de rechtbank de jongen donderdag 1 juni veroordeelde tot een voorwaardelijke werkstraf van 50 uur, met een proeftijd van twee jaar. Hij kreeg de straf wegens schoolverzuim. De jongen was vanaf september tot november vorig jaar niet op school verschenen.



Het lichaam van Savannah (14) werd zondagochtend in een sloot bij industrieterrein De Kronkels in Bunschoten gevonden. Het is nog onduidelijk wat er in de dagen sinds haar vermissing met haar is gebeurd en hoe ze om het leven is gekomen.