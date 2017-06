Voetbalsters Nederland verliezen in redelijk gevuld Rat Verlegh Stadion van Japan

BREDA - De Nederlandse voetbalsters hebben vrijdag in Breda de oefeninterland tegen Japan verloren. In aanloop naar het EK in eigen land gingen de Oranje dames in het redelijk gevulde Rat Verlegh Stadion met 0-1 onderuit.

In een matige wedstrijd waren Nederland en Japan aan elkaar gewaagd. De vicewereldkampioen won uiteindelijk met minimale cijfers, na een uur spelen scoorde Kumi Yokoyama met een prachtig schot in de kruising.





Arsenal-speelster Daniëlle van de Donk (Valkenswaard) en Achilles '29-speelster Kika van Es (Boxmeer) speelden negentig minuten mee tegen Japan. De Tilburgse Jackie Groenen stond in de basis, de speelster van 1. FFC Frankfurt werd na 65 minuten gewisseld.Dinsdag speelt Oranje de volgende vriendschappelijke interland. In Deventer is Oostenrijk dan de tegenstander.In Breda staan vijf wedstrijden op de agenda. In de groepsfase worden : Duitsland-Zweden (17 juli), Noorwegen-België (20 juli), Engeland-Spanje (23 juli) en Zwitserland-Frankrijk (26 juli) gespeeld. Er staat ook een halve finale (3 augustus) op de rol.De eretribune van het stadion waar NAC volgend seizoen weer in de eredivisie speelt was goed gevuld, terwijl er ook op de korte zijdes publiek zat. Aan de kant van de hoofdtribune en de perstribune was het niet al te druk.