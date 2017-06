Restauratie fontein in Rome afgerond door Janssen De Jong: 'Ongelofelijk trots'

ROME - Het bedrijf Koninklijke Woudenberg, onderdeel van de Janssen De Jong Groep in Son, heeft de restauratie van de Bernini fontein in Rome afgerond. Het restauratiebedrijf adopteerde samen met de vereniging Salviamo la Baraccia de fontein die twee jaar geleden vernield werd door voetbalgeweld.

In februari 2015 hebben supporters van Feyenoord schade aangericht in aanloop naar de Europa League-wedstrijd tegen AS Roma. Het bedrijf Koninklijke Woudenberg bood aan om een fontein gratis te herstellen, het werd de beroemde Bijenfontein.



Louis Camps, directeur Koninklijke Woudenberg, bedankte de stad Rome en de Romeinen voor het vertrouwen om de fontein te mogen restaureren. "Ik ben ongelofelijk trots op het gehele proces: het herstel van de fontein en het herstel van het vertrouwen dat we stukje voor stukje als Nederlanders hebben mogen ervaren."



'Toonaangevend en vernieuwend'

Angela Mannaerts, voorzitter van Salviamo la Barcaccia, is vol lof. "De Janssen de Jong groep heeft door haar aanpak laten zien toonaangevend en vernieuwend te zijn. De groep is nooit bang geweest voor een associatie met het nare incident van februari 2015."



"Integendeel. Zij heeft meteen actie genomen met heel veel energie, om het imago van onze bevolking te herstellen. Zonder Janssen de Jong hadden we nooit twee fonteinen van Rome kunnen restaureren", aldus Mannaerts.



"Het cultureel erfgoed van Rome moet voor de hele wereld toegankelijk zijn", zegt Luca Bergamo, locoburgemeester en wethouder culturele zaken van Rome. "Door deze internationale samenwerking, die voor ons een nieuwe ervaring is, kunnen de bewoners en de toeristen weer genieten van de Fontana delle Api."