Daniel Stosic danst de sterren van de hemel in Holland Got Talent

DEURNE - Deurnenaar Daniel Stosic, ook wel Mr Stosic, gaat door naar de finale van Holland Got Talent. Daniel zette een ijzersterke act neer in de halve finale. Toen Daniel klaar was met zijn dans noemde presentator Johny de Mol het optreden heftig. Héél heftig.

Daniel vertelde na het optreden met tranen in zijn ogen dat de dans zijn verhaal was. "Elke keer als ik dans dan komen de tranen. Maar ik voel me ook sterker." In een eerdere show gaf Daniël aan dat hij erg werd gepest. Juist omdat hij zo goed kan dansen.



Daniel mocht dan tranen hebben aan het einde van zijn dans, jurylid Dan Karaty zat tijdens het optreden al met waterige ogen te kijken. Ook de andere drie juryleden hadden er last van. Chantal Janzen zei dat Daniel trots mag zijn op wat hij hier in de show heeft neergezet.



Tilburg

Aan de halve finale deed ook de Tilburgse dansgroep Epic Crew mee. Hun optreden explodeerde op het podium, maar bleek net niet goed genoeg. Ook al zijn ze niet gelijk door naar de finale, er is nog wel een kansje. Liefhebbers kunnen stemmen via de website van de talentenshow. De afvaller met de meeste stemmen, gaat alsnog door.



Act

Daniel moet het in de finale onder meer opnemen tegen een 'gedachtelezer'. Ook zangeres Céline Dib die samen met haar vader het nummer 'out here on my own' van Irene Cara zong, staat in de finale.