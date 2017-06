Nederland haalt uit tegen Luxemburg, Vincent Janssen scoort vanuit strafschop

ROTTERDAM - Nederland heeft vrijdagavond in de kwalificatiereeks voor het WK 2018 met 5-0 gewonnen van Luxemburg. Vincent Janssen scoorde de laatste treffer vanuit een strafschop.

De eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Dick Advocaat was een simpele voor het Nederlands elftal. Arjen Robben opende na twintig minuten de score. Wesley Sneijder, na de wedstrijden tegen Luxemburg recordinternational van Nederland, maakte er tien minuten voor rust 2-0 van.



In de tweede helft maakte Georginio Wijnaldum na een kwartier spelen de 3-0, tien minuten later maakte invaller Quincy Promes de vierde Oranje-treffer. Vincent Janssen kreeg vijf minuten voor tijd een penalty nadat hij door Luxemburg-goalie Ralph Schon onderuit werd gehaald in het strafschopgebied. Vanaf elf meter schoot hij onberispelijk raak.



Door de zege op Luxemburg deed Oranje wat het moest doen om zicht te blijven houden op een WK-ticket. Concurrent Bulgarije verloor van Wit-Rusland, waardoor Nederland van de vierde naar de derde plaats stijgt.Vanuit Zweden kwam er minder goed nieuws. Een overwinning van koploper Frankrijk zou het meest gunstige resultaat zijn voor Nederland. In de slotminuut scoorde voormalig PSV'er Ola Toivonen echter de 2-1 voor Zweden. Door die overwinning staat dat land nu eerste met dertien punten, Frankrijk bezet met evenveel punten de tweede plaats. Oranje staat met tien punten derde.PSV-goalie Jeroen Zoet moest genoegen nemen met een rol als reserve. Advocaat heeft gekozen voor FC Barcelona-doelman Jasper Cillessen als eerste doelman.