Veel politie in centrum Eindhoven vanwege 'verdachte situatie'

EINDHOVEN - In Eindhoven is een grote politiemacht op de been vanwege een 'verdachte situatie'.

Verschillende eenheden van de politie hebben zich verzameld in het centrum van de stad. Een politiehelikopter cirkelt boven de stad. Ook bij het Philips Stadion is veel politie, daar is net het concert van Guus Meeuwis afgelopen.



De hulpdiensten maakten rond kwart voor tien 's avonds melding van een alarm met de woorden 'Guus Meeuwis' op het openbare communicatienetwerk P2000. Daarbij werd beroep gedaan op de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO) en de eenheid Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER).



Wilde geruchten

De politie kon pas om halftwaalf meer informatie geven. De politie heeft opgeschaald vanwege een 'verdachte situatie'.



Het uitblijven van informatie zorgde voor wilde geruchten op social media. Een Facebookbericht van een lokale website werd tweeduizend keer gedeeld. Van paniek in of rondom het stadion is geen sprake.



Onze verslaggeefster ter plaatse meldt dat de sfeer bij het Philips Stadion rustig is.