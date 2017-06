Oplettende buurtbewoners voorkomen autobrand, aanmaakblokjes brandden al

KAATSHEUVEL - Een auto in Kaatsheuvel is vrijdagavond gered van brandstichting. Oplettende buurtbewoners zagen iets branden op de rechter voorband van een auto en begonnen gelijk te blussen met zand en water.

Iemand had meerdere aanmaakblokjes op de voorband gelegd en aangestoken. De blokjes brandden al toen de buurtbewoners voorbij kwamen. Gelukkig voor de eigenaar reageerden ze snel en redden zo de auto. De gewaarschuwde brandweer koppelde voor de veiligheid nog wel de accu los.



De politie zocht met meerdere eenheden in de wijk naar de dader. Waarom juist deze auto doelwit was van brandstichting is nog onbekend.