Paarden gered uit brandende schuur

GASSEL - Aan het Maasveld in Gassel woedde in de nacht van vrijdag op zaterdag brand in een schuur. Een automobilist zag de vlammen en maakte de bewoners wakker.

In de schuur stonden vier paarden. Die zijn in veiligheid gebracht. De brandweer slaagde erin te voorkomen dat het vuur oversloeg naar het woonhuis.



Vanwege de brand werd de N321 tijdelijk afgesloten. Rond vijf uur was het vuur onder controle.