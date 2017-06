'Alleen bezorgde appjes, verder niets meegekregen van terreurdreiging bij concert Guus Meeuwis'

EINDHOVEN - Bij het Philips Stadion in Eindhoven is vrijdagavond een Amsterdammer opgepakt. Hij staat bij de politie bekend als geradicaliseerd en was aan het filmen bij het stadion waar op dat moment een concert van Guus Meeuwis aan de gang was. De man had geen kaartje en kon niet goed uitleggen wat hij daar deed. Toch was er van onrust in het Philips Stadion geen sprake.

"Mijn zusje appte me met de vraag of alles goed was", vertelt een meisje na het Groots-concert. "Ja hoezo, vroeg ik haar. Toen vertelde ze me over de terreurdreiging bij het stadion. Maar daar had ik niets van meegekregen. Ik zat midden in het stadion. Ik wist niet wat er aan de hand was."



Nummers verlengd

Ze schrok wel van dat bericht. "Ik dacht: o nee, niet hier. Ik ken best veel mensen die er nu zijn." Maar in het stadion bleef alles rustig.



"De politie verzocht ons het concert met een aantal nummers te verlengen en de mensen nog even bij ons te houden", liet het management van Guus Meeuwis weten. "Dat hebben wij gedaan." Dat werkte. Wel werd de vuurwerkshow aan het einde van het concert geschrapt,



'Niemand deed er iets mee'

"Ik heb echt niets van gemerkt van terreurdreiging", vertelt een ander meisje. "Volgens mij ook niemand om mij heen, want niemand deed er iets mee. Ik heb wel gehoord dat iemand het zei. Ik heb ook appjes gekregen, maar iedereen ging gewoon door. De sfeer was nog steeds goed."



"Het enige dat ons opviel, was de helikopter die boven het stadion vloog", vertelt een vrouw. Die helikopter zou ook tuinen in de omgeving van het stadion hebben afgespeurd. "Maar ik heb alleen op Guus gelet", vult een man aan.



Overtrokken

"We kregen wel allemaal appjes binnen met vragen", vertelt een vrouw. "Is het erg? Is de taxi er al? Zijn jullie al weg? Maar wij wisten van niks... Ik vind het allemaal wat overtrokken. Of we zijn al gewend aan zoveel politie, ik weet het niet."