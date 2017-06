UV-index 8: oppassen voor verbranding tijdens extreem zonnig weekend

EINDHOVEN - Zondag wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot 30 graden. Weeronline waarschuwt dat zonaanbidders moeten oppassen. Ze moeten zaterdag en zondag rekening houden met zonkracht 8 waardoor mensen met een gevoelige huid al in 10 tot 15 minuten kunnen verbranden. Dat komt maar een paar keer per jaar voor.

In de loop van zaterdag wordt het steeds zonniger en ook zondagochtend schijnt de zon flink. Later op de dag neemt de bewolking toe, maar in het oosten van Brabant is er 's middags ook nog volop zon. Het advies is flink smeren en dat ook om de paar uur herhalen.



Zelfs iets overschreden

Wie gaat genieten van de zon moet zich bewust zijn van de hoge zonkracht. Zaterdag heeft het oosten van Brabant al zonkracht 8 en zondag geldt dit ook voor het westen. UV-index 8 wordt dit weekend zelfs iets overschreden en dit gebeurt slechts een enkele keer per jaar rond de langste dag.



Bij zonkracht 8 kan een gevoelige huid al tussen 10 en 15 minuten verbranden. Als de huid is verbrand, duurt het enige tijd voordat een rode kleur zichtbaar wordt. Smeer dus altijd een half uur voordat je de zon ingaat en blijf dit om de paar uur herhalen, adviseert Weeronline. Als de huid rood kleurt is het in feite al te laat en ben je een paar uur geleden al verbrand!



Dikte van de ozonlaag

Tussen twaalf en drie uur ’s middags staat de zon het hoogst aan de hemel en is de kans op verbranden het grootst. Voor mensen die snel verbranden is het dus beter om midden op de dag niet in de volle zon te gaan zitten.



De hoogte van de UV-index hangt samen met de dikte van de ozonlaag. Wanneer op grote hoogte in de atmosfeer (de stratosfeer) een gebied met lagere ozonwaarden aanwezig is worden we blootgesteld aan een hogere UV-index. Er wordt dan namelijk minder zonlicht onderweg naar het aardoppervlak geabsorbeerd door ozon.