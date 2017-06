Gewonde bij steekpartij, verdachte aangehouden in Breda

BREDA - Op het Kasteelplein in Breda is vrijdag rond middernacht iemand neergestoken. Er liep een bloedspoor van het Kasteelplein naar de Cingelstraat. In de Cingelstraat is iemand aangehouden.

De Cingelstraat werd afgezet met lint en de politie deed daar onderzoek.



Traumaheli

Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. In eerste instantie werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk toch niet te komen.