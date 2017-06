Datalek in Brabant: OM kon in computer van rechters kijken

EINDHOVEN - Medewerkers van het Openbaar Ministerie hebben toegang gehad tot de computersystemen van rechters. Het datalek kwam vorige maand aan het licht bij de rechtbank Oost-Brabant. Zo konden de medewerkers vonnissen in een grote drugszaak lezen voordat deze waren uitgesproken. Dat meldt NRC zaterdag.

De medewerkers van het OM hadden teveel autorisatie gekregen in het computersysteem van de rechtspraak. Daardoor konden ze in het afgeschermde deel – bestemd voor rechters – komen en deze stukken lezen. Het lek speelde onder meer in een groot drugsonderzoek.



'Geen invloed op oordeel'

De rechtbank zou erg geschrokken zijn van het lek. De advocaten in het drugsonderzoek zeggen dat het OM een kennisvoorsprong heeft. Maar volgens de rechtbank heeft het OM geen invloed uit kunnen oefenen op het oordeel van de rechters. De Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad voor de Rechtspraak zijn geïnformeerd.



Twaalf leden van de drugsbende zijn in mei veroordeeld tot celstraffen. Twee verdachten werden vrijgesproken. De politie deed twee jaar onderzoek naar drugsactiviteiten die vanuit een antiekzaak in Eindhoven werden gefaciliteerd. De harddrugs werd naar Engeland gesmokkeld.