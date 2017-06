Kermis dwarsboomt oefenduel Feyenoord in Dongen

DONGEN - Het leek zo mooi voor de amateurvoetballers van Dongen. Een oefenduel met de nieuwe landskampioen Feyenoord op sportpark De Biezen. Een prachtig affiche. De Rotterdamse club wilde wel, maar vv Dongen zet na overleg met de gemeente en de politie toch een streep door de wedstrijd.

Kort geleden liet Feyenoord weten dat de club nog een tegenstander zoekt voor een oefenduel op 8 juli. Dat sprak vv Dongen wel aan. Daarop werd contact gezocht met de gemeente en de politie, maar deze datum bleek niet haalbaar.



'Voorbereidingstijd te kort'

"Het is dan kermis in het centrum van Dongen, de lokale horecazaken worden druk bezocht en er is al extra inzet van de politie nodig bij voetbalduels in de regio van NAC - dat het dan opneemt tegen Madese Boys - en PSV, dat oefent tegen RKC Waalwijk", laten de instanties weten.



Verder wijzen ze op de massale toeloop van voetbalfans als de landskampioen op bezoek zou komen in Dongen. "Dat vraagt om een goede organisatie en een tijdelijke aanpassing van de accommodatie. De voorbereidingstijd is te kort."