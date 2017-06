'Rèùm dan op die stront', ludieke borden tegen hondenpoep duiken op in Tilburg

TILBURG - Hondenpoep op straat, in speeltuinen of op grasvelden. Het is al jarenlang een van de grootste ergernissen. En hoewel op veel plekken een opruimplicht is, houdt niet elke hondenbezitter zich daaraan. Maar in Tilburg hebben ze er iets op gevonden…

De stront van de viervoeter opruimen. Dat moet door het plaatsen van ludieke borden worden bereikt. Want hondenliefhebbers die van hun dier houden, moeten er ook goed voor zorgen.



En ach, de Tilburgers zijn vooral ook ontzettend dankbaar dat sommige baasjes de poep van hun hond wel opruimen.Rond de jaarwisseling doken in Tilburg ook al unieke borden op. Hiermee moest het afsteken van vuurwerk in een straat met oudere bewoners én in de buurt van dieren worden voorkomen.