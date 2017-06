Fans Nieky Holzken vertrekken naar Parijs: 'Die gouden riem moet terug naar Helmond'

HELMOND - Het is erg vroeg en de parkeerplaats achter het stadion van Helmond Sport is nog verlaten. Maar Peter 'opa' van de Kerkhof is er al helemaal klaar voor. "Ik was vanmorgen om vijf uur al wakker," zegt hij. "Gewoon te wachten tot het tijd was om naar Parijs te gaan."

Peter is altijd wel in de boksschool te vinden, waar kickbokser Nieky Holzken traint. "Ik doe allerlei klusjes en regel toegangskaartjes enzo. Ze noemen me altijd opa daar." Ook nu staat hij de fans op te wachten, notitieblok met namen in de hand. Negentig fans reizen zaterdagochtend naar Parijs, waar Holzken zijn wereldtitel wil heroveren.



Scherp en in bloedvorm

Volgens de fans is Nieky Holzken in bloedvorm. "Ik heb gehoord dat hij erg scherp is. Dus hij gaat het gewoon doen in Parijs," zegt een jonge kickbokser die zelf nog maar een halfjaartje de sport beoefent. "Of ik net zo goed word als Nieky? Dat zou wel vet zijn."



Volgens één van de trainingsmaatjes van Nieky, die ook in de bus zit, is Holzken in bloedvorm. En zint de kickbokser op wraak. "Cédric gaat het gewoon niet redden vanavond." Cédric Doumbé is de tegenstander van Holzken zaterdagavond. Hij was het die de Helmonder de wereldtitel afnam.



'Gouden riem moet terug'

Het verlies van de wereldtitel doet nog steeds een beetje pijn bij de fans. "Het wordt een heel spektakel," zeggen ze. "Wacht maar af, die gouden riem moet terug naar Helmond."