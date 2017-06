68 miljoen voor topbestuurders in de zorg: goed voor 1700 extra zorgmedewerkers

EINDHOVEN - In de ouderenzorg is in 2016 ruim 68 miljoen euro besteed aan beloningen voor topbestuurders. Dat blijkt uit de Actiz 50, een lijst met grootverdieners in de ouderenzorg. Volgens de FNV zouden van dit bedrag 1700 zorgmedewerkers extra aan de slag kunnen.

2016 was het laatste jaar dat bestuurders in de zorg hun topinkomens konden behouden. Vanaf begin dit jaar moeten topbestuurders fors inleveren. Het maximumsalaris wordt begrensd op 178.000 euro, de balkenendenorm. Een ontslagvergoeding mag 75.000 euro zijn.



In de hele top 50 vinden we elf Brabantse zorgbestuurders. In de top 10 staan liefst vier Brabanders. Zij verdienen fors meer dan de balkenendenorm.



6: Op plaats zes staat Ed Rutters van Stichting St. Anna Zorggroep uit Geldrop. Rutters steeg twee plekken sinds vorig jaar, hij kreeg er 9011 euro bij. Hij is inmiddels teruggetreden als voorzitter maar verdiende in 2016 265.648 euro.

8: Sinds deze maand is Hennie Brons van Stichting Groenhuysen in Roosendaalmet pensioen. Hij verdiende in totaal 259.928 euro.

9: Een plaats lager staat Marc Veldhoven van Stichting Zuidzorg. Veldhoven ging met pensioen en kreeg een ontslagvergoeding van ruim 68.000 euro mee. Zijn inkomen in 2016 was 259.076 euro.

10: De top 10 wordt compleet gemaakt door Ingrid Wolf-de Jonge van Stichting St. Anna Zorggroep. Ze is zelfs de tweede bestuurder van deze zorggroep die we in de top 10 terugvinden. Ze verdiende maar liefst 257.798 euro.

19. A.J. Metske van Stichting Archipel in Eindhoven: 229.972 euro.

22. J.L.L. Pelgrims, Stichting Tante Louise in Bergen op Zoom: 228.856.

36. R.G.H. van Dam van Stichting Careyn in Breda: 215.563.

37. S. Spel van Stichting Careyn in Breda: 215.399.

40. R. Stam van Zorggroep West- en Midden-Brabant in Roosendaal: 209.082.

48: W.J.C.M. de Jong van BrabantZorg in Oss: 198.750.

49: A.C.M. van Osch van BrabantZorg in Oss: 198.750.

De overige Brabantse zorgbestuurders in de lijst: