Politie twitterde laat over terreurdreiging: 'Het was vrij onduidelijk wat er aan de hand was'

EINDHOVEN - Op social media zorgden berichten over terreurdreiging bij het Philips Stadion vrijdagavond urenlang voor veel ophef. Het duurde tot het begin van de nacht voordat de politie met informatie kwam.

"We hebben ons Twitteraccount wel gebruikt, maar inderdaad waren we laat met reageren omdat het vrij onduidelijk was wat er zich precies afspeelde", legt een politiewoordvoerder uit. "We hebben de informatie ook moeten verzamelen en op die manier konden wij pas rond een uur of één 's nachts het eerste persbericht met concrete informatie over deze aangelegenheid beschikbaar stellen."



Rond kwart over acht 's avonds kwam de melding binnen over de verdachte man, een 29-jarige geradicaliseerde Amsterdammer. "Hij hield zich verdacht op bij de ingangen van het Philips Stadion en was ook bezig met filmen", vertelt de politiewoordvoerder. "De man kon niet goed verklaren wat hij daar deed. Hij had ook geen kaartje voor het concert. Dat was voor ons reden om hem aan te houden en mee te nemen naar het politiebureau voor verhoor."Hoewel dit om kwart over acht gebeurde, was er urenlang nog veel politie op de been in de stad. Dit gebeurde uit voorzorg, legt de politiewoordvoerder uit. "Dat hebben we ook gemeld, rond elf uur. Om elk risico uit te sluiten wilden we toch met veel politie aanwezig zijn in de stad, om de rust en orde te bewaren."Dat lukte. Ook in het stadion ontstond geen commotie. "De politie verzocht ons het concert met een aantal nummers te verlengen en de mensen nog even bij ons te houden", laat het management van Guus Meeuwis weten. "Dat hebben wij gedaan." De vuurwerkshow aan het einde werd wel geschrapt."Ik heb echt niets van gemerkt van terreurdreiging", vertelt bezoekster van het concert. "Volgens mij ook niemand om mij heen, want niemand deed er iets mee . Ik heb wel gehoord dat iemand het zei. Ik heb ook appjes gekregen, maar iedereen ging gewoon door. De sfeer bleef goed."