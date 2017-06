Grote brand bij basisschool in Eindhoven

EINDHOVEN - Bij basisschool Onder de Wieken in de Mainelaan in Eindhoven woedt zaterdagochtend sinds elf uur een zeer grote brand.

Hoe het vuur kon ontstaan, is niet bekend. De brandweer is aanwezig. In de omgeving zijn zwarte rookwolken te zien.



De woordvoerder van de brandweer weet niet of er mensen binnen waren op het moment dat de brand uitbrak.Veel kinderen uit de buurt staan naar de brand te kijken. "Ik hoorde dat er op een pingpongtafel een klein brandje was ontstaan", laat een van hen weten. "En nu staat heel de school in brand." Een andere jongen hoorde thuis van de brand. "Daar zagen we ook de rookwolken. Daarop hebben we snel onze fietsen gepakt en zijn we hier naartoe gereden."