Groots met een zachte G-concerten gaan gewoon door, extra veiligheidsmaatregelen rond stadion

EINDHOVEN - De concerten van Guus Meeuwis gaan zaterdag, zondag en dinsdag gewoon door. Op zijn website meldt de Brabantse zanger dat hij gewoon te zien en horen is in het Philips Stadion. Wel zet de politie extra middelen in voor de veiligheid van de bezoekers.

Een 29-jarige man uit Amsterdam werd vrijdagavond aangehouden toen hij aan het filmen was bij het Philips Stadion. De man had geen verklaring voor zijn gedrag en had geen kaartje. Er waren veel agenten in de Eindhovense binnenstad en ook een politiehelikopter vloog lange tijd boven de stad.



Beveiliging is topprioriteit

In aanloop naar de concerten werd al bekendgemaakt dat de veiligheidscontroles flink waren uitgebreid en dat de beveiliging topprioriteit was. Naar aanleiding van de gebeurtenissen van vrijdagavond, zal de politie de komende dagen nog meer veiligheidsmaatregelen nemen.