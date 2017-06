50 keer Groots met een zachte G: dit waren de hoogte- en dieptepunten

EINDHOVEN - Guus Meeuwis speelt zaterdag zijn vijftigste concert in de Groots met een zachte G-reeks. En het belooft natuurlijk weer een knalfeest te worden in het Philips Stadion. In 2006 werd het eerste concert in de serie gehouden, het was meteen een groot succes. Wist jij de onderstaande weetjes over de Groots met een zachte G-concerten al?

Drie uitverkochte concerten in 2006 . Ook wordt er in het stadion gezamenlijk naar de voetbalwedstrijd Nederland – Servië Montenegro gekeken.

De voorverkoop van het concert op 16 juni 2007 is nog niet begonnen, of er wordt al besloten tot een extra optreden. De Groots met een zachte G-reeks is dan al enorm populair.

Een jaar later zijn er zelfs vier concerten. De eerste drie waren namelijk in no-time uitverkocht.

Als échte voetballiefhebber kan Guus de EK-wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk natuurlijk niet missen. En dus wordt op 13 juni 2008 het programma van het concert omgegooid zodat het publiek de wedstrijd op grote schermen kan zien.

Spelen in het voorprogramma van Guus. Wie wil dat nou niet? Coverbands kregen in 2008 de kans tijdens de Coverband-wedstrijd. De Limburgse band Network was de gelukkige winnaar.

Guus goes Friesland! Naast de optredens in Eindhoven, zijn de Groots-concerten in 2009 ook te zien in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen.

Jubileumfeest! Guus is vijftien jaar actief als zanger én voor het vijfde jaar zijn alle Groots-concerten uitverkocht.

Het jubileum wordt op Omroep Brabant gevierd met de televisieserie Groots Jubileum Guus. Met natuurlijk ook aandacht voor de populaire concertenreeks.

Brengt Guus geluk? Je zou het haast denken, want in 2006, 2008 en 2010 wint het Nederlands elftal alle voetbalwedstrijden die worden gecombineerd met een Groots-concert.

Een bijzondere boodschap in 2010 voor de trouwe concertbezoekers. Guus bedankt zijn fans voor ‘de mooiste Groots-concerten in vijf jaar’.

In 2011 volgt Omroep Brabant de Tilburgse zanger in de voorbereidingen van zijn concertreeks. Het programma ‘Groots achter Guus’ is een groot succes.

Guus bereikt in 2011 de eerste mijlpaal: 25 uitverkochte stadionconcerten!

Smile! In 2011 zet Guus alle concertbezoekers op de foto. Met een speciale fancam wordt een foto van 5 miljard pixels gemaakt.

Niet alleen maar vrolijkheid tijdens Groots met een zachte G. In 2011 wordt een meisje mishandeld en worden wildplassers opgepakt bij het Philips Stadion.

Guus brengt toch geen geluk. De voetbalwedstrijd Portugal-Nederland mondt uit in een nederlaag voor oranje. De concertbezoekers zijn er getuige van.

Wie Rockt Groots? Samen met de Rockacademie en Guus zelf gaat Omroep Brabant op zoek naar een voorprogramma voor de stadionconcerten.

Een miljoen bezoekers, dat moet gevierd worden! Esther van Schaijk kreeg in 2012 levenslang toegang tot de Groots met een zachte G-concerten.

De stadionconcerten staan in 2013 op plaats 12 in de top 50 van grootste betaalde evenementen.

Guus goes international! Op 29 april 2013 was het Groots-concert ook te zien op Curaçao.

De fans zijn op vrijdag 14 juni 2014 getuige van een uniek moment. Niet alleen zijn ze bij het eerste stadionconcert van deze reeks, ze zien ook hoe het Nederlands elftal Spanje met 5-1 verslaat.

Mijlpaal! Guus treedt in 2015 voor de 40e keer op in het Philips Stadion.

Gaat Guus stoppen met de Groots-concerten? Na tien jaar vindt de zanger het eigenlijk wel mooi geweest. Hij besloot tóch door te gaan. Gelukkig maar…

Allemaal in rood/wit naar Guus. Tijdens het laatste concert in 2015 werd een oproep gedaan aan fans om zoveel mogelijk in rode en witte kleuren naar het stadion te komen.

Dag sporters! Tijdens het concert op 9 juni 2016 worden de Olympische sporters uitgezwaaid door Guus én het publiek.

Het laatste concert van 2016 op zondag 12 juni wordt tijdelijk stilgelegd vanwege een fikse onweersbui. Bezoekers zitten gehurkt op het veld.

Groots met een koude G! Op 2 en 3 december 2016 zijn er in Ziggo Dome in Amsterdam winteredities van de Groots-concerten.

Groots 2017: Douwe Bob, mystery guests Gers Pardoel en Racoon flankeren Guus op het podium tijdens de – wederom – uitverkochte concerten.

Gastmuzikanten, Groots met een zachte G staat er bekend om. Onder meer Rowwen Hèze, Golden Earring, Gers Pardoel, Marco Borsato en Acda & De Munnik stonden de afgelopen jaren naast Guus in het stadion.

Een zwarte bladzijde in de Groots-serie: rond het stadion is vrijdag 9 juni 2017 veel politie op de been na de arrestatie van een 29-jarige geradicaliseerde Amsterdammer. Het publiek in het stadion heeft weinig in de gaten en Guus speelt zelfs extra lang door.