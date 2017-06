Tranen van verdriet na eindsignaal, degradatie voor hockeydames van MOP Vught

VUGHT - Het dames 1 hockeyteam van MOP uit Vught speelt volgend seizoen niet meer in de hoofdklasse. Het team speelde zaterdagmiddag gelijk in een wedstrijd tegen Nijmegen. Dat was niet genoeg. De hockeydames moesten winnen om in de hoofdklasse te blijven.

Tranen van verdriet na het eindsignaal bij MOP. Ondanks de strijdlust en het vele publiek wat op de wedstrijd afkwam, konden de dames toch niet zorgen voor een overwinning.



Blessures

Het verlies is extra zuur omdat het team tot halverwege het seizoen juist wel goed speelde. Coach Karel Alferink zei donderdag dat het kwam door blessures en pech. Hierdoor had het team een enorme terugval. "We kregen te maken met druk. Als het dan niet lekker loopt, is het moeilijk om naar vastigheden te zoeken”, vertelde de coach.