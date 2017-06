Loting Ricoh Open bekend, tennistoernooi in Rosmalen bijna van start

ROSMALEN - Deelnemers van het Ricoh Open tennistoernooi in Rosmalen kregen zaterdagmiddag te horen tegen wie ze moeten spelen in het Toernooi. De winnaars van 2016 Nicolas Mahut en Coco Vandeweghe spelen ook dit jaar weer mee. De eerste wedstrijd is maandag.

Bij de dames begint de Nederlandse tennisster Kiki Bertens met een wedstrijd tegen Andrea Petkovic. Bertens is de nummer 18 op de wereldranglijst, Petkovic staat op plaats 79.



Nummer 10 op de lijst, de Poolse Agnieszka Radwanska doet niet meer mee aan het toernooi. Dominika Cibulkova vervangt haar. Haar tegenstander is nog onbekend. Die moet zich nog kwalificeren. De Slowaakse speelde al vaker op het toernooi in Rosmalen. Ze bereikte drie keer de kwartfinale en een keer de halve finale.



Heren

Nicolas Mahut won vorig jaar het toernooi en verdedigt dit jaar zijn titel. Tegen wie hij zijn eerste wedstrijd moet spelen, is nog onbekend. Zijn tegenstander moet zich nog kwalificeren.



Nummer dertig van de wereldranglijst Juan Martin del Potro meldde zich kort voor het begin van het toernooi af. De Argentijn heeft te veel last van een liesblessure die hij eerder opliep op Roland Garos in Parijs.