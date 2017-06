Verdachte dood Savannah wilde naar het buitenland

DEN BOSCH - De 16-jarige jongen die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Savannah, plaatste op de dag van zijn aanhouding nog een bericht op zijn Facebookpagina. Hierin vroeg hij of iemand hem naar het buitenland kon brengen. Dat meldt RTL Nieuws.

Volgens RTL Nieuws verwijderde de verdachte verschillende berichten op zijn Facebook en veranderde hij zijn naam. Een van zijn Facebookvrienden zou dit zijn opgevallen.



Savannah

Het lichaam van de 14-jarige Savannah Dekker werd op 4 juni gevonden in een sloot bij industrie De Kronkels in Bunschoten. Het meisje was sinds 1 juni vermist. Ze had afgesproken met in een skateparkje met vrienden. Vanaf daar zouden ze samen een huiswerkopdracht maken. Savannah kwam nooit aan bij het parkje.



Op de dag dat het lichaam van Savannah werd gevonden, is ook de verdachte opgepakt. Het vermoeden is dat de twee elkaar kenden via social media.