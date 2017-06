Man in auto vanuit het niets aangevallen met mes

TILBURG - Een man die geparkeerd stond ter hoogte van de Rooi Pannen in Tilburg werd vanuit het niets aangevallen door een voorbijganger. De man zat in zijn auto er ineens iemand op hem probeerde in te steken.

Het slachtoffer hield er een oppervlakkige steekwond aan over en kon ter plekke geholpen worden. De man heeft aangifte gedaan. De politie doet onderzoek naar de steekpartij.