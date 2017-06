Doelpunten scoren? Juist niet op het latjetraptoernooi in Eindhoven

EINDHOVEN - Voetballers raken de lat in de wedstrijd liever niet. Maar in het stadion van FC Eindhoven ging dat zaterdagmiddag anders. Daar hadden honderd deelnemers uit de regio maar één doel voor ogen: die lat raken. En het liefst zo vaak mogelijk tijdens het latjetraptoernooi.

Een van de deelnemers aan het latjetraptoernooi was Roy Heeren. Hij wist van de tien balllen vier keer de lat te raken. En daarmee haalde hij de finale.



Ook Aaron de Bruijn ging het latje knallen goed af. Maar dat gold niet voor iedereen. Mees Lammen lukte het maar één keer. En hoe dat kwam? "Ik had niet zoveel geluk." Want dat is volgens hem wel nodig om 'm te raken.



'Traptechniek en beetje geluk'

Een andere deelnemer, die samen met zijn zoon meedeed, lag er al vroeg uit. Ook zij hadden het geluk dus niet aan hun zijde. Want, zo zegt hij ook: "Je moet een beetje traptechniek en een beetje geluk hebben."



Toch denkt Aaron de Bruijn dat het ook een kwestie is van goed oefenen. "Ik schiet hard met mijn wreef en ik moet een goede aanloop nemen." En hoe het Roy Heeren gelukt is om in de finale te komen? "Geluk."