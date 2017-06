Deze nieuwe uitvinding kan bliksem omzetten tot bruikbare stroom

BREDA - Het is vrijdag Twan Bolderman gelukt om als eerste een bliksemschicht om te zetten tot bruikbare stroom. De 24-jarige natuurkundige uit Breda heeft zijn eigen opgewekte bliksemschicht opgevangen met zijn LTPC, de Lightning to Power Converter.

Als student haalde hij maar gemiddelde cijfers, maar na twee jaar onderzoeken en ploeteren kreeg hij als eerste in de wereld het voor elkaar. Hij is al heel zijn leven gefascineerd door het natuurfenomeen. “Ik ben zo iemand de midden in de nacht naar buiten gaat als het onweert”, aldus Twan. “De eerste bliksemschicht die ik heb gegenereerd heb ik om kunnen zetten in acht ampère. Naarmate ik meer ga testen en meer succesvolle bliksemschichten genereer zal de omgezette hoeveelheid stroom vele malen hoger liggen.”



Met zoveel stroom kun je ruwweg een huis een week van stroom voorzien. En als hij de volledige potentie van één bliksemschicht kan vergaren, is dat genoeg om een gemiddeld huishouden te kunnen voorzien van stroom voor maar liefst 56 dagen. “Ik denk dat dit een goed idee is met betrekking tot klimaatverandering. Zo kunnen we minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en minder CO2 uitstoten”, vertelt de natuurkundige.Twan vangt dus niet alleen de bliksem op, maar hij wekt het zelf ook op. De relatief oude techniek heet ‘wiring’ was ooit ontwikkeld door de universiteit van Florida. Hierbij zendt hij een luchtballon van 90 cm breed met een koperdraad de lucht in. Onder de juiste, in Nederland zeldzame, weersomstandigheden ontstaat er wrijving en komt er een mooie, recht schicht uit de koperdraad. “Ik heb onderzocht dat dit in Brabant het beste kan. Het gaat hier makkelijk dan in Groningen, bijvoorbeeld”, legt Twan uit. Dat onderzoeken gaat niet altijd goed, zoals je in het onderstaande filmpje kunt zien.Twan opereert geheel op eigen initiatief. Hij is op zoek naar geïnteresseerden die hem op welke manier dan ook kunnen ondersteunen met zijn project. Op zijn site houdt hij een blog bij en is er meer informatie over zijn LTPC te vinden.