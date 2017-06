Eindhovenaar opgepakt bij drugslab in Limburg

Het drugslab werd ontdekt in Haler. (Foto: Johan Bloemers/SQ Vision Mediaprodukties)

HALER - De politie heeft zaterdag een Eindhovenaar opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij een drugslab in het Limburgse Haler. Volgens een politiewoordvoerder werd er in een oude stal amfetamine gemaakt. Ook de bewoner van de boerderij op het terrein aan de Lochtstraat is aangehouden.

De politie kwam het lab op het spoor tijdens een onderzoek naar drugscriminaliteit dat al enige tijd liep. Volgens de woordvoerder gaat het om een ‘redelijk groot lab’. Er stonden tientallen jerrycans en grote ketels.



Afval geloosd in gierkelder

De politie vermoedt dat het drugsafval in de gierkelder bij de stal werd geloosd. Volgens de woordvoerder zijn hier vloeistoffen gevonden.



De verdachten zitten voorlopig vast. De politie onderzoekt de zaak.