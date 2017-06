Man gewond na conflict in Etten-Leur, slachtoffer mogelijk gestoken

ETTEN-LEUR - De politie doet onderzoek naar een mogelijke steekpartij in Etten-Leur. Bij een ruzie in de wijk de Grauwe Polder is een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is er vandoor gegaan.

“Er gaan verhalen dat er gestoken is, maar dat is nog niet helemaal duidelijk”, vertelt een woordvoerder van de politie. Er wordt onderzoek gedaan naar wat er precies is gebeurd.



Het is niet duidelijk hoe de man eraan toe is en wat voor verwondingen hij heeft. Na het conflict werden er een ambulance en traumahelikopter opgeroepen.Het slachtoffer is zelf nog naar zijn huis aan de Cellostraat gegaan. Vanuit daar zijn de hulpdiensten gebeld.