Nog niet duidelijk waar leerlingen Onder de Wieken schooljaar afmaken

EINDHOVEN - Het is nog duidelijk waar de ruim 250 leerlingen van basisschool Onder de Wieken in Eindhoven het schooljaar af gaan maken. Het lukt de gemeente niet om op korte termijn een school of gebouw te vinden waar ze terecht kunnen. De leerlingen en leerkrachten zijn daarom vanaf maandag vrij.

De gemeente heeft zaterdagavond samen met de schooldirectie en het bestuur gepraat over vervangende huisvesting. Er zijn verschillende opties besproken, maar nog geen knopen doorgehakt.



Grote brand

De school ging zaterdag in vlammen op. Er ontstond in de ochtend een grote brand, waarbij de vlammen uit het dak sloegen. Over de oorzaak is nog niks bekend. De politie heeft iemand aangehouden in de buurt van de school die zich niet kon legitimeren.



Binnen een week moet duidelijk worden waar de kinderen naartoe gaan en hun schooljaar afmaken.