Loods brandt uit in Achtmaal

ACHTMAAL - Een loods achter een woonhuis in Achtmaal is zaterdagavond volledig uitgebrand. Het woonhuis lag dichtbij de loods, maar kon behouden blijven. Er raakte niemand gewond bij de brand.

De brand brak zaterdagavond na zeven uur uit in een loods in de Minnelingsebrugstraat in Achtmaal. Om te voorkomen dat het woonhuis ook in brand zou vliegen, schermde de brandweer het huis af met water. De loods zelf was niet meer te redden en brandde volledig af.



Bij de brand kwam asbest vrij. De asbestdeeltjes kwamen op het eigen terrein ook weer naar beneden. Een gespecialiseerd bedrijf is ingeschakeld om het asbest op te ruimen.



Wat de oorzaak van de brand is nog onbekend. De verzekeraar doet hier onderzoek naar.