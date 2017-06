Tiener pleegt gewapende overval op woning in Helmond

HELMOND - Op een woning aan de Adriaen Brouwerstraat in Helmond is zaterdagavond een gewapende overval gepleegd. De dader is volgens de politie 'erg jong'. Hij wordt tussen de 15 en 17 jaar oud geschat. Er zijn geen gewonden gevallen.

De bewoonster van het huis werd bedreigd met iets dat op een vuurwapen leek. Het is niet bekend of de jonge overvaller iets buit heeft gemaakt.



De politie zoekt in de buurt naar de dader. Volgens een woordvoerder van de politie droeg hij een donkerblauwe sweater met capuchon. Ook had hij een 'nektasje' bij zich.