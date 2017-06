Jongetje klimt in boom en kan er niet meer uit

ROOSENDAAL - Het boomklimavontuur van de 7-jarige Tygo liep net even anders af dan normaal. Tygo klom zaterdagavond in een boom maar moest er vervolgens door de brandweer uitgehaald worden. Het Roosendaalse jochie kon er op eigen kracht niet meer uitkomen.

Het was nogal een klus om het jongetje te bereiken. Een brandweerman moest zich al zagend een weg omhoog werken. Toen Tygo uiteindelijk weer op de grond stond, kreeg hij een dikke knuffel van zijn moeder. Ook mocht hij nog even in de brandweerauto kijken.