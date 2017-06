Nieky Holzken herovert wereldtitel niet, Cedric Doumbé blijft kampioen kickboksen

PARIJS - Kickbokser Nieky Holzken had zaterdagavond maar één doel: de wereldtitel heroveren in het weltergewicht. Maar het is hem niet gelukt. De Helmonder verloor van Cedric Doumbé tijdens het Glory wereldtitelgevecht in de AccorHotels Arena in Parijs.

De jury riep Doumbé na vijf rondes uit tot winnaar. De Fransman liep tot in de laatste ronde voor in punten, al was het verschil niet heel groot. Holzken zou alleen nog maar kunnen winnen als hij hem neer zou halen. Dat leek te gebeuren in de laatste ronde, maar de jury kende de knock down niet toe. De trap richtte geen schade aan.



De jury was niet unaniem in het eindoordeel. Het was een split decision in het voordeel van Doumbé.



De 33-jarige Helmonder verloor eind vorig jaar al de wereldtitel aan Doumbé. Toen werd het gevecht echter overschaduwd door de partij tussen Rico Verhoeven en Badr Hari. Holzken wilde een revanche en dus stonden ze zaterdagavond weer tegenover elkaar in de ring. Hij trainde negen weken keihard voor het titanengevecht.



Thuiswedstrijd Doumbé

Doumbé (24) moest dan ook in het hol van de leeuw verslagen worden. Voor de Fransman was het een thuiswedstrijd.