Gewapende overval huis Breda, bewoners ongedeerd

BREDA - De bewoners van een huis aan de Diderica Mijnssenstraat in Brda zijn in de nacht van zaterdag op zondag overvallen. Wat de twee gewapende overvallers hebben buitgemaakt, is niet bekend.

De overval vond plaats rond één uur. De bewoners zijn ongedeerd.



Signalement

De politie doet onderzoek. Het signalement van de overvallers is nog niet naar buiten gebracht.