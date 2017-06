Beginnend bestuurder raast over weg en is rijbewijs kwijt

ROSMALEN - Een 19-jarige automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag zijn rijbewijs - dat hij nog niet zo lang had - kwijtgeraakt op de Blauwe Sluisweg in Rosmalen.

Hij raasde daar met een snelheid van 131 kilometer per uur over de weg. Op de Blauwe Sluisweg geldt een maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur.



Naast dat hij zijn rijbewijs moet inleveren kreeg de man ook nog een proces-verbaal.