Veel fans genieten van Festival van het Levenslied

TILBURG - Volle bak bij het Festival van het Levenslied in Tilburg zaterdagavond. Bij de eerste dag van het tweedaagse Nederlandstalige muziekevenement was het plein op de Paleisring vol tijdens optredens van onder meer Corry Konings, Raymond Hermans, Django Wagner en Jan Smit. Zondag begint het feest om half drie.

Corry Konings opende zaterdagavond om half acht het festival. De 27ste editie is een speciale, omdat het levenslied klassieke muziek ontmoet. Het Euregio Jeugdorkest speelde enkele solostukken, daarnaast zorgde het zaterdag voor de muzikale begeleiding van Wolter Kroes, Django Wanger en afsluiter Jan Smit.



Zaterdag stond er rond elf uur in de avond een wachtrij bij de ingang, het festivalterrein was vol. Zondag is er een nieuwe kans om te genieten van het levenslied. Om half drie opent Henk Bernard de tweede dag van het Festival van het Levenslied in Tilburg. Na optredens van onder meer Stef Ekkel, John de Bever en Jeffrey Heesen sluit Frans Bauer de avond af.Naar schatting waren er ruim 20.000 bezoekers op de Paleisring. De bezoekers genoten van de artiesten, andersom was dat ook het geval.Ook Julia van Helvoirt staat zondag op het podium. De Tilburgse won in april Idols. Er wordt vaak gezegd dat je niet veel meer hoort van de uiteindelijke winnaars van de talentenjacht. "Maar het is echt mijn doel om het tegendeel te bewijzen ", zei Van Helvoirt, die in de finale haar eigen nummer Superhelden zong.