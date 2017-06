Politie zoekt blanke man met kort grijs haar in verband met steekpartij

ETTEN-LEUR - Een blanke man met kort grijs haar wordt gezocht in verband met de steekpartij in Etten-Leur waarbij zaterdag een 22-jarige man uit die plaats gewond raakte. De steekpartij vond plaats na een verkeersruzie.

De 22-jarige man is na de steekpartij, die plaatsvond rond halfzeven 's avonds, naar een ziekenhuis gebracht en daar opgenomen.



Getuigen

De politie heeft een getuige gehoord, maar zoekt meer mensen die het voorval hebben gezien. De politie heeft het slachtoffer nog niet kunnen horen.



De vader van het slachtoffer vertelde dat hij bij zijn zoon in de auto zat toen ze ruzie kregen met de andere automobilist.



Witte stationcar

De man die gestoken zou hebben is volgens vader een blanke man met kort grijs haar. Hij schat hem tussen de 55 en 60 jaar oud. Hij reed in een witte stationcar.