Nieky Holzken ondanks nederlaag nog steeds 'the Champ': 'Ik snap er niets van'

HELMOND - Nieky Holzken had de hoop zaterdag de wereldtitel in het weltergewicht te heroveren. Dat gebeurde niet, de jury riep Cedric Doumbé uit tot winnaar. Trainer Sjef Weber is trots op de prestatie van Holzken, maar daarnaast vooral ontevreden over de jury. "Ik zit al heel lang in de kickbokswereld, maar snap hier niets van."

"De teleurstelling was groot, natuurlijk", zegt Weber een dag na de nederlaag. "Als je om de wereldtitel vecht en je wint niet, dan ben je altijd teleurgesteld. Anders ben je geen goede sporter. Je gaat voor de winst, altijd."



Winst kwam er niet, Doumbé werd door de jury aangewezen als winnaar. Tot verbazing van Weber. "Ik kan er met mijn verstand niet bij. Kickboksen is altijd een jurysport, maar het is altijd een beetje oneerlijk. Maar het kan niet zo zijn dat je voordeel krijgt omdat je een opkomende jonge speler bent of een clown die het publiek weet te bespelen. Fouten kunnen gemaakt worden, maar je moet wel eerlijk proberen te zijn."



'Probeer oneerlijke keuze hard te maken'

Weber zag dat het ene jurylid volledig kiezen voor Holzken, terwijl een ander jurylid juist vol voor Doumbé ging. "Dat is raar. Dat er verschil is kan ik begrijpen, maar zo'n groot verschil. Ik heb de partij inmiddels drie of vier keer teruggekeken. Het is een split decision, maar wij wonnen drie rondes en hij twee. Het klopt niet, het is niet eerlijk, dat probeer ik hard te maken bij de jury."



Tevredenheid is er wel over Holzken. "We hebben gedaan waar we op getraind hadden. Je kunt minder zijn en verliezen, maar dat was niet zo. We voelen ons ook geen verliezer. Nieky heeft ook heel veel lieve reacties gekregen, dat hij nog steeds 'the champ' is. En dat is ook zo. Zijn prestaties, ga er maar eens aan staan.



'Nederlaag is nog vers'

Holzken heeft na zijn verloren partij aangegeven de overstap te gaan maken naar het boksen. Hij staat nog tot mei 2018 onder contract bij kickboksbond Glory, hij gaat nog twee keer als kickbokser de ring in.



"Of het echt zo gaat moeten we bekijken", zegt Weber. "Hij heeft het gezegd na de wedstrijd, maar de nederlaag is nog vers. Er staan in ieder geval nog twee mooie partijen bij de beste organisatie op het programma. Daar moeten we niet treurig over zijn."



Weber sluit niet uit dat er nog meer kickboswedstrijden komen. "Misschien wint Murthel Groenhart de wereldtitel en staat hij daarna tegen Nieky in de ring. Als hij dan wint, is de titel terug en komen er misschien wel meer wedstrijden. We zien wel wat er op ons af gaat komen. We gaan nu eerst twee weken op vakantie, lekker het hoofd leegmaken."