Automobilist met been in gips veroorzaakt ongeluk

ETTEN-LEUR - Een automobilist is zondagochtend gewond geraakt bij een botsing op de Zevenbergseweg in Etten-Leur. Zijn auto raakte de berm, schoot daarna terug de weg op en raakte daar een tegenligger.

Die tegenligger kwam door de klap ook in de berm terecht en de aanhanger achter die auto sloeg over de kop.



Uit auto bevrijd

De bestuurder van de eerste auto zat volgens een ooggetuige achter het stuur met zijn been in het gips. Hij moest door de brandweer uit zijn auto gehaald worden en wordt naar een ziekenhuis gebracht. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij.