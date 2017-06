Brabant geniet van zomerse zondag: stuur je foto's

Baby Mats in het zwembad in Wintelre

EINDHOVEN - Het is erg warm deze zondag. Plaatselijk loopt de temperatuur op tot ongeveer dertig graden vanmiddag. De zwembadjes kunnen dus weer worden opgezet, de wandelingen kunnen worden gemaakt en de liefhebber zal de barbecue vanmiddag weer aansteken.

De weerinstituten raden wel aan om op te passen: de zonkracht is 8. Mensen met een gevoelige huid kunnen binnen een kwartier verbranden,



Mogelijk regen

Aan het einde van de middag neemt de kans op een bui toe, vooral in het zuidoosten en oosten. Hierbij kan onweer voorkomen.



Vanavond trekt er van uit het westen een gebied met af en toe regen het land binnen en trekt oostwaarts over het land.