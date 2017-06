Sluiting Fort Oranje mede door tv-serie: 'Maar er is meer niet uitgezonden dan wel'

RIJSBERGEN - Frank Stojansek maakte samen met Dennis van der Geest een serie over Fort Oranje. De camping moet nu sluiten. Stojansek heeft daar gemengde gevoelens bij, maar is wel blij met het feit dat er een enorm nazorgplan is voor de bewoners van de camping.

Stojansek liep vijf maanden zonder camera en vier maanden met camera op de camping. "Ze hadden een geschiedenis met media, niet altijd positief", zegt de tv-maker in Kraak. De familie Engel, maar ook bewoners daar. Ik heb vrij veel tijd besteed aan het rondlopen op de camping. Praten met de familie Engel, maar ook met gemeente en politie."



Het leverde een zesdelige serie op. Een paar maanden later volgt het nieuws dat de camping moet sluiten. Dat komt mede door de serie die Stojansek maakte. "De druk werd zo groot, dat men niet anders kon dan deze stap nemen." Vicepremier Lodewijk Asscher bracht kort na de eerste aflevering een bezoek aan Fort Oranje, hij gaf toen aan dat de camping zo snel mogelijk dicht moest.



'Meer niet uitgezonden dan wel'

Samen met de sluiting komt er nu ook nazorg, tot tevredenheid van Stojansek. "Dat is fijn. Daar doe je het voor. Mijn onderliggende motivatie is dat ik wil dat het beter wordt voor de mensen."



"Je hoopt natuurlijk zoveel mogelijk mensen te bereiken, het is fijn dat er goed naar gekeken is. Maar ik zou nooit iets in de montage stoppen waarvan ik denk: dit scoort fijn, maar het is schadelijk voor mensen", zegt de tv-maker, die veel beelden buiten de uitzending liet. "Ik heb meer niet uitgezonden dan wel."



"Het enorm grote nazorgplan is fijn. Ze gaan een jaar lang mensen herplaatsen, door heel Nederland. Er is flink veel geld voor beschikbaar gesteld. Per caravan gaan ze kijken wat er nodig is voor die familie. Dat is heel positief."



Nieuwe serie

Met de aanstaande verhuizing van alle bewoners van Fort Oranje is een nieuwe serie over de camping een optie. "Ik sluit niet uit dat er nog programma's komen. Daar wordt over gesproken, we kijken of we er in het komende jaar iets mee kunnen doen. Het is hartstikke boeiend, zo'n grote operatie."



