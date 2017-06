Mandala festival is anders en dat maakt het goed: 'Het is echt genieten' [FOTO'S]

WANROIJ - Muziek, kunst, theater, wellness en kleurrijk entertainment op één festival, dat is Mandala. Veel festivalbezoekers lopen op Mandala langs de verschillende - zogeheten - tribes, genietend van een festival dat 'anders' is.

Het festival is opgebouwd uit tribes, samenlevingslocaties waar een bepaalde groep hun tenten opgeslagen heeft en gasten zich met hun overnachtingsspullen kunnen aansluiten. In totaal zijn er achttien tribes. Van sprookjesachtig theater tot Healing Hills, waar welness en yoga centraal staan.



Bezoekers hebben vrijheid om alle tribes te bezoeken. Maar festival en camping zijn één. 'Een tentje mag bijna overal geplaatst worden. Ga, sta en slaap waar jij wil', zegt de organisatie. Geen tent bij je, dan kun je slapen in een kartonnen tent.



Bij de Woods of Cherries woont een tribe die de mensen kennis laat maken met hun eeuwenoude gebruiken en rituelen. Mensen verbinden, dat is het doel. Zelf genieten de bewoners van de tribe ook van het festival. "Dit is de eerste keer dat ik hier ben, maar het is geweldig. En dat alles door elkaar loopt en anders is, zorgt voor een gemoedelijke sfeer. Het is echt genieten. En het weer werkt ook mee. Het is echt een topweekend zo!"Waar het bij de Woods of Cherries heel relaxed is, gaat het op Funky Beach los. Het Eindhovense collectief De Ladyboyz zorgt daar samen met Groove Collective voor de sfeer. "Lekkere muziek waar je op kunt dansen, wat wil je nog meer." En zo is er op het honderd hectare grote terrein veel diversiteit te vinden, voor iedereen is er iets te doen.